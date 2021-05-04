В Україну йдуть дощі і грози

У середу в Україні очікується тепла погода без опадів, лише на сході можливі невеликі нічні заморозки, а у четвер і п’ятницю дощі з грозами накриють більшу частину країни.

Джерело: Укргідрометцентр, синоптик Наталя Діденко у Facebook

Дослівно Укргідрометцентр: "5 травня у східних, Запорізькій та Херсонській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3° (І рівень небезпеки, жовтий).

5 травня у більшості районів Тернопільської, Хмельницької, Чернівецької, Вінницької, Житомирської, Черкаської, Кіровоградської, Чернігівської, Сумської, Полтавської, Дніпропетровської, Донецької, Одеської та Миколаївської областей переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки".

Деталі: 5 травня вночі +3+6 градусів, вдень до +15+20, на заході пройдуть невеликі дощі з грозами.

У Києві у середу сонячно, вночі +2+4, вдень до +20 градусів. Прогнозують рвучкий вітер.

У четвер дощі з грозами пройдуть на півночі, в центрі та на півдні країни. Вночі від +5 до +10, вдень +13+16, на сході і півдні до +21.

У п’ятницю дощі з грозами прогнозують майже по всій країні, лише на сході і в Криму очікується сонячна погода.

7 травня вночі від +6+8 на заході і півночі до +11+13 на сході, вдень близько 20 градусів тепла.