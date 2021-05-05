В Естонії почалися масштабні навчання за участю військових США

У середу, 5 травня, в Естонії почалася активна фаза навчань "Швидка відповідь" (Swift Response) за участі військ США.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ERR.

Маневри відбуваються у районах Центрального полігону Сил оборони Естонії і аеродрому Нурмсі.

Увечері 5 травня відбудуться стрільби 41-ї бригади польової артилерії армії США – п'ять установок залпового вогню випустять більше десяти ракет. Ці артилерійські системи призначені для ураження особливо важливих цілей, які перебувають на великій відстані.

7 травня, ближче до півночі, в умовах, максимально наближених до бойових, 82-га повітряно-десантна дивізія США зробить висадку на аеродромі Нурмсі. В операції візьмуть участь сотні парашутистів, з літаків скинуть спорядження і важку техніку. Ядро десантного підрозділу перекинуть в Естонію з Північної Кароліни, США.

У другій половині дня і ввечері 8 травня підрозділи армії США відпрацюють перекидання десанту на вертольотах з аеродрому Нурмсі на Центральний полігон Сил оборони.

У маневрах візьме участь перша піхотна бригада і підпорядкована їй бойова група НАТО, Сили спеціальних операцій, естонські дружини Кайтселійту. На початковому етапі маневрів вони відіграватимуть роль противника, а на заключній спільно з союзниками відпрацюють ведення оборонних дій.

На цей момент на естонській авіабазі Емарі розміщено рекордну кількість літальних апаратів: військово-транспортні літаки, повітряні паливозаправники, ударні та транспортні вертольоти.

Маневри Swift Response проводяться в рамках серії навчань Defender Europe – це найбільші маневри армії США за останні 25 років.

Географія навчань охоплює 16 європейських країн, в них бере участь 28 000 військових.

Крім Естонії, навчальні десантування також відбудуться в Болгарії і Румунії.

Навчання Swift Response націлені на відпрацювання оборони Естонії в умовах потенційної кризової ситуації.