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В Эстонии начались масштабные учения с участием военных США

Среда, 5 мая 2021, 20:37
Фото с Twitter ЕП

В среду, 5 мая, в Эстонии началась активная фаза учений "Быстрый ответ" (Swift Response) при участии войск США.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Маневры проходят в районах Центрального полигона Сил обороны Эстонии и аэродрома Нурмси.

Вечером 5 мая состоятся стрельбы 41-й бригады полевой артиллерии армии США – пять установок залпового огня выпустят более десяти ракет. Эти артиллерийские системы предназначены для поражения особо важных целей, находящихся на большом расстоянии.

7 мая, ближе к полуночи, в условиях, максимально приближенных к боевым, 82-я воздушно-десантная дивизия США сделает посадку на аэродроме Нурмси. В операции примут участие сотни парашютистов, с самолетов сбросят снаряжение и тяжелую технику. Ядро десантного подразделения перекинут в Эстонию из Северной Каролины, США.

Во второй половине дня и вечером 8 мая подразделения армии США отработают переброску десанта на вертолетах с аэродрома Нурмси на Центральный полигон Сил обороны.

В маневрах примет участие первая пехотная бригада и подчинена ей боевая группа НАТО, Силы специальных операций, эстонские дружины Кайтселийта. На начальном этапе маневров они будут играть роль противника, а на заключительной совместно с союзниками отработают ведение оборонительных действий.

На данный момент на эстонской авиабазе Эмари размещено рекордное количество летательных аппаратов: военно-транспортные самолеты, воздушные топливозаправщики, ударные и транспортные вертолеты.

Маневры Swift Response проводятся в рамках серии учений Defender Europe – это крупнейшие маневры армии США за последние 25 лет.

География учений охватывает 16 европейских стран, в них участвует 28 000 военных.

Кроме Эстонии, учебное десантирование также состоится в Болгарии и Румынии.

Учения Swift Response нацелены на отработку обороны Эстонии в условиях потенциальной кризисной ситуации.

Темы: ЭстонияСША


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