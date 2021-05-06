Єрмак про зустріч Зеленського з Байденом: Дати немає, але є зацікавленість на високому рівні

Під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена в Київ обговорювалося питання можливої зустрічі президентів України та Сполучених Штатів.

Джерело: керівник Офісу президента Андрій Єрмак, якого цитує ОП в Telegram

Пряма мова: "Можу сказати: поки що немає конкретної дати зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена, але є підстави вважати, що ця зустріч невдовзі відбудеться, оскільки є зацікавленість на високому рівні – і з боку українського президента, і ми почули від держсекретаря про таку зацікавленість з боку президента Байдена".

Деталі: Єрмак нагадав, що 2021 рік є особливим роком для України, адже цьогоріч наша держава святкує 30-річчя незалежності.

"Тому є велике сподівання побачити президента Байдена в Україні в цьому році", – додав він.

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