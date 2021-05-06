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Новини 6 травня: зустріч Зеленського та Блінкена, нові президентські рейтинги

Четвер, 6 травня 2021, 22:00

Зеленський та Блінкен обговорили реформи, Донбас і ще багато тем, Зеленський знов очолив президентський рейтинг, Порошенко - другий і сильно відстає, — актуальні новини 6 травня.

Про зустріч Зеленського та Блінкена

Президент Володимир Зеленський розповів, що обговорили з держсекретарем США Ентоні Блінкеном питання Донбасу, "Північного потоку-2" та реформ в Україні.

Водночас Ентоні Блінкен наголосив на важливості боротьби з корупцією для подальшого просування реформ в Україні.

Окрім того, відбулася зустріч держсекретаря США, голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та голів депутатських фракцій. Також була присутня заступниця Блінкена з політичних питань Вікторія Нуланд.

Про нові президентські рейтинги

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би Володимир Зеленський - 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. За Петра Порошенка готові проголосувати лише 18% опитаних.

При цьому, якби зараз проходив другий тур виборів президента України, Зеленський набрав би 60,5% голосів тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосувати. Порошенко отримав би 39,5% голосів виборців.

Якби найближчим часом відбувалися вибори до Верховної Ради, найбільшу підтримку виборців отримала б партія "Слуга народу" - за неї готові віддати свій голос 28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився. Наступною йде партія "Європейська солідарність" - її готові підтримати 18% опитаних.

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Українська правда


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