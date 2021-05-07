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СБУ затримала банду з членів добровольчого батальйону, яка викрадала і катувала людей

П'ятниця, 7 травня 2021, 16:00
СБУ затримала банду з членів добровольчого батальйону, яка викрадала і катувала людей

Служба безпеки повідомила про затримання 8 осіб, серед яких 4 члени добровольчого батальйону, які вимагали гроші у людей, погрожуючи насильством та фізичною розправою.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Київської області

Дослівно: "В декількох областях України було затримано семеро чоловіків. Четверо із них – члени одного із добровольчих батальйонів".

Деталі: Відзначається, що затримані мали зв’язки у правоохоронних органах, що давало їм доступ до матеріалів кримінальних справ та конфіденційної інформації щодо фігурантів цих проваджень, які потім ставали "жертвами" злочинців.

Учасники угруповання займались рейдерством, вимагали гроші та майно у громадян за неіснуючі борги.

Також вони примушували громадян насильницьким шляхом до виконання незаконних вимог або вигаданих зобов'язань в інтересах "замовників".

 

Прокуратура повідомляє, що "злочинна група характеризувалася безумовним визнанням її лідера іншими членами, дисциплінованістю учасників, конкретним розподілом ролей та функцій кожного виконавця".

Крім того, при підборі учасників враховувалися їх особисті якості, фізичні дані, навички, вміння діяти в групі, кримінальне минуле, навички поводження з вогнепальною зброєю".

Зокрема, з кінця минулого року вони переслідували двох мешканців Бориспільського району, вимагаючи 35 тисяч доларів США за начебто підпал автомобілів  "Mazda CX7" та  "Subaru Outback".

На початку квітня 2021 року вони викрали одного з потерпілих. Тримаючи його у лісосмузі поблизу 48 км траси "Київ- Харків", потерпілого жорстоко катували: били молотком по голові, доки той не був змушений визнати нібито свою провину у підпалі і не погодився відшкодувати так звані збитки.

Зловмисників затримали у Київській та Чернігівській областях. Це відбулося після одержання частини коштів від потерпілого у розмірі 8 тисяч доларів.

У ході проведення понад 10 обшуків у зловмисників виявили:

  • вогнепальну та холодну зброю,
  • боєприпаси,
  • засоби спеціального зв’язку,
  • грошові кошти в іноземній валюті та інші докази протиправної діяльності.
 

Усім затриманим оголошено про підозру у межах кримінального провадження, розпочатого за ч 3 ст. 28; ч 2 ст. 127; ч 3 ст. 146 та ч 4 ст. 189 ККУ. Вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу.

Банда діяла з грудня 2020 року. До її складу входили здебільшого вихідці з Чернігівщини.

Наразі затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання щодо  обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

Українська правда

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Теми: СБУпрокуратура
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