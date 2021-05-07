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На зустрічі глав МЗС країн ЄС 10 травня не буде нових санкцій проти Росії

П'ятниця, 7 травня 2021, 16:33

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Жодних нових санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок", - написав Джозвяк.

Відповідно до офіційного порядку денного, міністри зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. У переліку питань також є "відносини із Росією".

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Як відомо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального. 

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.

Теми: РосіясанкціїЄС
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