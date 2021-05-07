На зустрічі глав МЗС країн ЄС 10 травня не буде нових санкцій проти Росії

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Жодних нових санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок", - написав Джозвяк.

Відповідно до офіційного порядку денного, міністри зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. У переліку питань також є "відносини із Росією".

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі.

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Як відомо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального.

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.