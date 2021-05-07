Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На зустрічі глав МЗС країн ЄС 10 травня не буде нових санкцій проти Росії

П'ятниця, 7 травня 2021, 16:33

Міністри закордонних справ країн Євросоюзу на зустрічі 10 травня не ухвалюватимуть жодних рішень щодо нового пакету санкцій проти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це написав у Twitter кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Жодних нових санкцій проти Росії на засіданні Ради ЄС із закордонних справ у понеділок", - написав Джозвяк.

Відповідно до офіційного порядку денного, міністри зустрінуться у Брюсселі, щоб обговорити трансатлантичні відносини та Західні Балкани. У переліку питань також є "відносини із Росією".

Нагадаємо, 30 квітня РФ оголосила персонами нон грата низку європейських посадовців, серед яких - віцепрезидентка Європейської комісії Вера Юрова та глава Європарламенту Давід Сассолі. 

Головний дипломат ЄС Жозеп Боррель назвав це рішення доказом того, що РФ продовжує дотримуватися шляху конфронтації.

Як відомо, 2 березня ЄС вирішив запровадити санкції проти чотирьох високопоставлених російських державних чиновників за ув'язнення кремлівського критика Алексєя Навального. 

22 березня ЄС ввів санкції проти двох громадян Росії за "чистки геїв" у Чечні.

Теми: РосіясанкціїЄС


powered by lun.ua
Головне сьогодні

фотоРосія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії

інфографікаВ Україні не лишилося жодної червоної зони, де лютує COVID

інфографікаУкраїнці визначилися, чи святкувати 8 і 9 травня

Україна вийшла з третьої хвилі пандемії – Степанов

фотоЗустріч Блінкена з Епіфанієм: митрополит ПЦУ розкрив деталі розмови

Відео, інфографікаМОЗ виводитиме з червоної зони останню область

Усі новини...
Росія
Росія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії
Росія призупиняє рейси до Болгарії на початку туристичного сезону
Кулеба сказав, як партнери України можуть змусити РФ до конструктиву в "Нормандії"
Останні новини
17:19
фотоУ четвер на Донбасі від ворожої кулі загинув 22-річний боєць
17:16
9 травня в Києві: поліція напоготові, масштабних акцій не планується
16:56
У квітні інфляція уповільнилася до 8,4% у річному вимірі – Держстат
16:39
Лукашенко заявив, що Білорусь зробила свою вакцину від COVID-19
16:33
На зустрічі глав МЗС країн ЄС 10 травня не буде нових санкцій проти Росії
16:20
Через аномальні ставки букмекерів на гру з "Шахтарем" УАФ перевірить "Минай"
16:15
Фонд держмайна виставив на приватизацію ще одну непрацюючу в'язницю
16:06
фотоРосія відпустила українського політв'язня після 7 років колонії
16:02
Міжнародні резерви України зросли у квітні на 3,6% – НБУ
16:00
СБУ затримала банду з членів добровольчих батальйонів, яка викрадала і катувала людей
Усі новини...