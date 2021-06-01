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У Конго за ніч бойовики вбили пів сотні людей

Вівторок, 1 червня 2021, 03:16
У Конго за ніч бойовики вбили пів сотні людей

На сході Демократичної Республіки Конго в результаті нападу бойовиків у ніч на понеділок загинуло щонайменше 50 людей.

Джерело: AFP

Деталі: За даними моніторингової групи Kivu Security Tracker (KST), бойовики, які афільовані з угрупованням ІДІЛ, вбили вночі щонайменше 28 людей у селищі Бога та ще 22 осіб – у Чабі.

Один з керівників громади сказав, що серед жертв були діти і люди похилого віку.

Крім того, місцеві жителі повідомляють, що кількість жертв, імовірно, зросте, оскільки на місцях нападу продовжують знаходити тіла убитих.

У цьому регіоні є частими атаки з боку бойовиків ADF. Також регіон відомий етнічними протистояннями між місцевими групами населення.

Нагадаємо: Через виверження вулкану у Демократичній Республіці Конго евакуювали українських миротворців.

"Українська правда" у Threads

Теми: Африка
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