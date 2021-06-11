Новини 11 червня: "Героям Слава!" на формі, свіжа соціологія

"Героям Слава!" на формі збірної України закриють емблемою, соціологи опублікували свіжий президентський рейтинг — актуальні новини 11 червня.

Про форму збірної

Українська збірна на Євро-2020 буде грати у раніше презентованій формі, яка викликала обурення в Росії, проте гасло "Героям Слава!" закриють емблемою національних збірних з мапою України, Тризубом та ще одним написом "Слава Україні" — такими є підсумки переговорів з УЄФА.

Представники посольства Великої Британії в Києві слідом за американськими дипломатами вдягнули нову форму Збірної України на тлі критики з боку Росії та прохання УЄФА прибрати гасло "Героям слава" з неї перед "Євро-2020".

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко за результатами онлайн-засідання виконкому УАФ повідомив, що члени одноголосно затвердили офіційний футбольний статус гасел "Слава Україні" і "Героям слава".

Про соціологію

Якби вибори президента відбувалися на початку червня, то найбільшу підтримку отримав би Зеленський – 30,6%. На другому місці Петро Порошенко – 17,4%.

Найбільшу підтримку у рейтингу має політична сила "Слуга народу", за яку проголосували б 20%, партію "Європейська солідарність" підтримують 18,5%.

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