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Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология

Пятница, 11 июня 2021, 21:21

"Героям Слава!" на форме сборной Украины закроют эмблемой, социологи опубликовали свежий президентский рейтинг — актуальные новости 11 июня.

О форме сборной

Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, которая вызвала возмущение в России, однако лозунг "Героям Слава!" закроют эмблемой национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине" — такими являются итоги переговоров с УЕФА.

Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую форму Сборной Украины на фоне критики со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с нее перед "Евро-2020".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по результатам онлайн-заседания исполкома УАФ сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

О социологии

Если бы выборы президента проходили в начале июня, то наибольшую поддержку получил бы Зеленский – 30,6%. На втором месте Петр Порошенко – 17,4%.

Наибольшую поддержку в рейтинге имеет политическая сила "Слуга народа", за которую проголосовали бы 20%, партию "Европейская солидарность" поддерживают 18,5%.

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Украинская правда


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