Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 11 июня: "Героям Слава!" на форме, свежая социология

Пятница, 11 июня 2021, 21:21
Новости 11 июня: Героям Слава! на форме, свежая социология

"Героям Слава!" на форме сборной Украины закроют эмблемой, социологи опубликовали свежий президентский рейтинг — актуальные новости 11 июня.

О форме сборной

Украинская сборная на Евро-2020 будет играть в ранее представленной форме, которая вызвала возмущение в России, однако лозунг "Героям Слава!" закроют эмблемой национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине" — такими являются итоги переговоров с УЕФА.

Представители посольства Великобритании в Киеве вслед за американскими дипломатами надели новую форму Сборной Украины на фоне критики со стороны России и просьбы УЕФА убрать лозунг "Героям слава" с нее перед "Евро-2020".

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко по результатам онлайн-заседания исполкома УАФ сообщил, что члены единогласно утвердили официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине" и "Героям слава".

О социологии

Если бы выборы президента проходили в начале июня, то наибольшую поддержку получил бы Зеленский – 30,6%. На втором месте Петр Порошенко – 17,4%.

Наибольшую поддержку в рейтинге имеет политическая сила "Слуга народа", за которую проголосовали бы 20%, партию "Европейская солидарность" поддерживают 18,5%.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Канцлер Германии Ангела Меркель встретится с президентом США Джо Байденом в Белом доме 15 июля для обсуждения "Северного потока-2".

На этих выходных будут работать более 50 центров массовой вакцинации против COVID-19 в 15 областях Украины и в Киеве — прививки будут делать вакциной CoronaVac.

Экс-сотрудница Государственного научно-контрольного института биотехнологий из-за недостаточного контроля незаконно вынесла с работы 7 флаконов с опасными штаммами вирусов, подозреваемая свою вину отрицает.

За сутки 10 июня в Украине зафиксировали 1 603 новых случаев заболевания COVID-19, госпитализировали 762 человека, умерли 70 больных, выздоровели 5 583 человека.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: