Козак не повідомляв Раду про лікування в Білорусі

Підозрюваний у державній зраді нардеп від "ОПЗЖ" Тарас Козак не надсилав до Верховної Ради лікарняний. Раніше його друг Віктор Медведчук казав, що Козак перебуває в Білорусі на лікуванні.

Джерело: відповідь Інформаційного управління Апарату ВРУ на запит "Укрінформу"

Дослівно: "Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив".

Що передувало: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікуванні, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.

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