Козак не повідомляв Раду про лікування в Білорусі
Підозрюваний у державній зраді нардеп від "ОПЗЖ" Тарас Козак не надсилав до Верховної Ради лікарняний. Раніше його друг Віктор Медведчук казав, що Козак перебуває в Білорусі на лікуванні.
Джерело: відповідь Інформаційного управління Апарату ВРУ на запит "Укрінформу"
Дослівно: "Управлінням кадрів Апарату Верховної Ради України в межах компетенції повідомляється, що листок непрацездатності народного депутата України Козака Тараса Романовича до зазначеного Управління не надходив".
Що передувало: Генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила, що підозрюваний у державній зраді народний депутат від "ОПЗЖ" Тарас Козак не перебуває в Білорусі на лікуванні, про що раніше сказав його друг, також фігурант кримінального провадження, Віктор Медведчук.
Передісторія:
- 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку оголосили про підозру. Їм інкримінують вчинення державної зради та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 і ч. 1 ст. 438 ККУ).
- В СБУ наголосили, що мають "аргументовані докази протиправної діяльності та співпраці даних осіб з країною-агресором". Досудове розслідування триває.
- 13 травня суд посадив Медведчука під домашній арешт, а 14 травня на нього вдягнули електронний пристрій контролю.
- Адвокати Медведчука внесли апеляцію на його домашній арешт. Також подав апеляцію Офіс генпрокурора: наполягає на триманні під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн. Суд залишив Медведчука під домашнім арештом.
- Служба безпеки України отримала дозвіл на затримання нардепа Тараса Козака.