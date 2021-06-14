Козак не сообщил Раде о лечении в Беларуси

Подозреваемый в государственной измене нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак не направлял в Верховную Раду свой больничный. Ранее его друг Виктор Медведчук говорил, что Козак находится в Беларуси на лечении.

Источник: ответ Информационного управления Аппарата ВРУ на запрос "Укринформа"

Дословно: "Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в пределах компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича к указанному Управлении не поступало".

Что предшествовало: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозреваемый в государственной измене народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак не находится в Беларуси на лечение, о чем ранее сказал его друг, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Предыстория: