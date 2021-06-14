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Козак не сообщил Раде о лечении в Беларуси

Понедельник, 14 июня 2021, 11:33

Подозреваемый в государственной измене нардеп от "ОПЗЖ" Тарас Козак не направлял в Верховную Раду свой больничный. Ранее его друг Виктор Медведчук говорил, что Козак находится в Беларуси на лечении.

Источник: ответ Информационного управления Аппарата ВРУ на запрос "Укринформа"

Дословно: "Управлением кадров Аппарата Верховной Рады Украины в пределах компетенции сообщается, что листок нетрудоспособности народного депутата Украины Козака Тараса Романовича к указанному Управлении не поступало".

Что предшествовало: Генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозреваемый в государственной измене народный депутат от "ОПЗЖ" Тарас Козак не находится в Беларуси на лечение, о чем ранее сказал его друг, также фигурант уголовного производства, Виктор Медведчук.

Предыстория: 

  • 11 мая народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку объявили о подозрении. Им инкриминируют совершение государственной измены и покушения на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма (ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 438 УК).
  • В СБУ подчеркнули, что имеют "аргументированные доказательства противоправной деятельности и сотрудничества данных лиц со страной-агрессором". Досудебное расследование продолжается.
  • 13 мая Печерский районный суд Киева принял решение отправить Медведчука под круглосуточный домашний арест, 13 мая на него надели электронное устройство контроля.
  • Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на его домашний арест. Также подал апелляцию и Офис генпрокурора: настаивает на содержании под стражей с альтернативой внесения залога в размере 300 млн 930 грн. Суд оставил Медведчука под домашним арестом.
  • Служба безопасности Украины получила разрешение на задержание нардепа Тараса Козака.

Темы: Тарас КозакОПЗЖ


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