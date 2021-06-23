Новини 23 червня: британський есмінець, РФ та "Sea Breeze"

Росіяни заявили, що відкрили "попереджувальний" вогонь у бік британського есмінця у Чорному морі, РФ вимагає від США відмови від "Sea Breeze" під приводом "мілітаристських настроїв у Києві" — актуальні новини 23 червня.

Про британський есмінець

Міноборони РФ заявило, що російський прикордонний сторожовий корабель відкрив попереджувальну стрільбу в бік есмінця Великої Британії "Defender" у Чорному морі, а бомбардувальник Су-24М виконав "попереджувальне бомбометання" через нібито "порушення кордону РФ" поблизу окупованого Севастополя.

Внаслідок цього британський корабель "Дефендер" покинув, як кажуть в Москві, "територіальне море Росії".

Міністр закордонних справ Кулеба після інциденту заявив, що Україні необхідна якісно нова взаємодія із членами НАТО у Чорному морі.

Міноборони Британії заперечило обстріл росіянами есмінця Defender — вони заявили, що корабель здійснює мирний прохід відповідно до міжнародного права і попереджувальний вогонь по ньому не відкривався.

Про "Sea Breeze"

Москва закликає Вашингтон відмовитися від проведення багатонаціональних морських військових навчань "Sea Breeze 2021" у Чорному морі.

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