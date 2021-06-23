Новости 23 июня: британский эсминец, РФ и "Sea Breeze"
Россияне заявили, что открыли "предупредительный" огонь в сторону британского эсминца в Черном море, РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве" — актуальные новости 23 июня.
О британском эсминце
Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.
Впоследствии британский корабль "Дефендер" покинул, как говорят в Москве, "территориальное море России".
Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.
Минобороны Британии опровергло обстрел эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.
О "Sea Breeze"
Москва призывает Вашингтон отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.
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