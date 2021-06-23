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Новости 23 июня: британский эсминец, РФ и "Sea Breeze"

Среда, 23 июня 2021, 21:27
Новости 23 июня: британский эсминец, РФ и Sea Breeze

Россияне заявили, что открыли "предупредительный" огонь в сторону британского эсминца в Черном море, РФ требует от США отказа от "Sea Breeze" под предлогом "милитаристских настроений в Киеве" — актуальные новости 23 июня.

О британском эсминце

Минобороны РФ заявило, что российский пограничный сторожевой корабль открыл предупредительную стрельбу в сторону эсминца Великобритании "Defender" в Черном море, а бомбардировщик Су-24М выполнил "предупредительное бомбометание" из-за якобы "нарушения границы РФ" вблизи оккупированного Севастополя.

Впоследствии британский корабль "Дефендер" покинул, как говорят в Москве,  "территориальное море России".

Министр иностранных дел Кулеба после инцидента заявил, что Украине необходимо качественно новое взаимодействие с членами НАТО в Черном море.

Минобороны Британии опровергло обстрел эсминца Defender — они заявили, что корабль осуществлял мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом и предупредительный огонь по нему не открывался.

О "Sea Breeze"

Москва призывает Вашингтон отказаться от проведения многонациональных морских военных учений "Sea Breeze 2021" в Черном море.

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Украинская правда
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