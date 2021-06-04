У Києві обмежать рух через велодень

Фото зі сторінки Велодня у Facebook

5 червня у столиці обмежать рух на низці вулиць у зв’язку з проведенням Всеукраїнського велодня.

Джерело: сайт КМДА

Дослівно: "Заїзд триватиме за маршрутом: Софійська площа – вул. Володимирська – вул. Богдана Хмельницького – вул. Хрещатик – Володимирський узвіз – Поштова площа – вул. Набережно-Хрещатицька – Гаванський міст – вул. Набережно-Рибальська – Північний міст – вул. Труханівська – парк "Муромець". За маршрутом заходу передбачено тимчасове обмеження руху транспорту".

Деталі: У зв’язку із цим із 09:30 орієнтовно до 13:30 рух тролейбусів та автобусів буде організовано:

тролейбуси маршруту № 6 – від Мінського масиву до ст. м. "Лук’янівська";

тролейбуси маршрутів №№ 16, 18 – відповідно від вул. Туполєва та вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу;

тролейбуси маршрутів №№ 29, 31, 47 – від ст. м. "Дарниця" до вул. Милославської;

тролейбуси маршруту № 30 – від вул. Кадетський гай до ст. м. "Почайна";

автобуси маршрутів №№ 24, 62 – від Національного музею історії України в Другій світовій війні та Ботанічного саду до стадіону "Динамо" ім. В. Лобановського;

автобуси маршруту № 114 – від вул. Милославської до вул. Набережно‑Хрещатицької за діючим маршрутом, далі – вул. Почайнинська – вул. Іллінська – вул. Волоська – вул. Григорія Сковороди – вул. Межигірська – вул. Новокостянтинівська – просп. Степана Бандери – Північний міст, далі – за чинним маршрутам.

Рух автобусів у режимі маршрутного таксі:

№ 429 – від вул. Тулузи до бульвару Т. Шевченка (до вул. Пушкінської);

№ 433 – від просп. Леся Курбаса до бульвару Т. Шевченка (до вул. Пушкінської).

Окрім того, увечері 5 червня обмежать рух на Володимирській вулиці та Володимирському узвозі через концерт "Зірки світової опери".