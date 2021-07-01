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Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин

Четвер, 1 липня 2021, 04:39

Світовий банк збільшить доступне фінансування для закупівель і розгортання вакцини COVID-19 до 20 млрд доларів – замість 12 млрд.

Джерело: Reuters з посиланням на президента Світового банку Девіда Мальпасса

Деталі: Мальпасс сказав, що Банк вже надав понад 4 млрд доларів 51 країні, що розвивається, на закупівлю і розгортання вакцин проти COVID-19 і скоро додасть кошти ще для 25 країн.

Зазначається, що ця зміна пов’язана з різким збільшенням попиту на фінансування з боку країн, що розвиваються.

Загалом Світовий банк отримав 41 запит з африканських країн, де вакциновано менше половини населення.

Пакет фінансування вакцин Світового банку може використовуватися країнами для закупівлі доз через COVAX, нову Цільову групу з придбання вакцин для Африки (AVATT) або з інших джерел.

Нагадаємо:

  • Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
  • Повідомлялося, що цей шлях  веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину. 

Теми: вакцинаціяСвітовий банк


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