Світовий банк майже вдвічі збільшить фінансування для COVID-вакцин
Світовий банк збільшить доступне фінансування для закупівель і розгортання вакцини COVID-19 до 20 млрд доларів – замість 12 млрд.
Джерело: Reuters з посиланням на президента Світового банку Девіда Мальпасса
Деталі: Мальпасс сказав, що Банк вже надав понад 4 млрд доларів 51 країні, що розвивається, на закупівлю і розгортання вакцин проти COVID-19 і скоро додасть кошти ще для 25 країн.
Зазначається, що ця зміна пов’язана з різким збільшенням попиту на фінансування з боку країн, що розвиваються.
Загалом Світовий банк отримав 41 запит з африканських країн, де вакциновано менше половини населення.
Пакет фінансування вакцин Світового банку може використовуватися країнами для закупівлі доз через COVAX, нову Цільову групу з придбання вакцин для Африки (AVATT) або з інших джерел.
Нагадаємо:
- Наприкінці березня у ВООЗ назвали "катастрофічним моральним провалом" розрив у кількості отриманих вакцин від коронавірусу між багатими та бідними країнами.
- Повідомлялося, що цей шлях веде до "самопоразки", оскільки так поширення вірусу триватиме довше, а значить виникатиме більше мутацій та штамів, що впливатиме на вакцину.