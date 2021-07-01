Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українців попередили про грози і шквали

Четвер, 1 липня 2021, 15:53
Українців попередили про грози і шквали

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що майже по всій Україні 1 і 2 липня литимуть дощі і підніметься вітер.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! За даними Укргідрометцентру, 1-2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближча доба в Україні буде спекотною і дощовою. 2 липня температура повітря в середньому по країні буде 25-30 градусів вище нуля.

У Києві в п'ятницю очікуються короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня 2-го липня близько +28 градусів.

Українська правда
Теми: погода
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

Усі новини...
погода
У Києві побито рекорд добової кількості опадів
У Греції зафіксували температурний рекорд: понад 46°C спеки
У Львові блискавка влучила в трансформатори: можуть бути перебої зі світлом
Останні новини
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні було кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
Усі новини...
Реклама: