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Українців попередили про грози і шквали

Четвер, 1 липня 2021, 15:53

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що майже по всій Україні 1 і 2 липня литимуть дощі і підніметься вітер.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! За даними Укргідрометцентру, 1-2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближча доба в Україні буде спекотною і дощовою. 2 липня температура повітря в середньому по країні буде 25-30 градусів вище нуля.

У Києві в п'ятницю очікуються короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня 2-го липня близько +28 градусів.

Українська правда
Теми: погода


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