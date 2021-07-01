Українців попередили про грози і шквали

Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає, що майже по всій Україні 1 і 2 липня литимуть дощі і підніметься вітер.

Джерело: ДСНС у Telegram

Дослівно: "Увага! За даними Укргідрометцентру, 1-2 липня в Україні, крім південного сходу, грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с, в західній частині місцями значні дощі (І рівень небезпечності, жовтий)".

Нагадаємо: Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що найближча доба в Україні буде спекотною і дощовою. 2 липня температура повітря в середньому по країні буде 25-30 градусів вище нуля.

У Києві в п'ятницю очікуються короткочасні грозові дощі, можливий град. Протягом дня 2-го липня близько +28 градусів.