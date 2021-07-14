Головні новини вівторка і ночі: відставка Авакова, Зеленський про статтю Путіна

Зеленський прокоментував статтю Путіна, Аваков звільняється – актуальні новини 13 липня.

Про Зеленського

Президент Володимир Зеленський у відповідь на статтю президента Росії Володимира Путіна про братські народи України і Росії заявив, що у Путіна немає часу на особисту зустріч, але є час для написання об'ємних статей.

За словами Зеленського, про деякі речі, про які написав Путін, вони б могли поговорити і особисто.

Президент додав, що міг би зібрати матеріали і дати їх Путіну для наступної статті.

Зеленський зазначає, що теза про "братські народи" нагадує йому біблійську історію про Каїна і Авеля.

Про Авакова

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звільняється з посади — він очолює міністерство з 2014 року.

Зеленський під час засідання фракції "Слуга народу" представив голову правоохоронного комітету Ради Дениса Монастирського як кандидата на посаду очільника МВС.

Голосування за відставку Авакова та призначення Монастирського планується на засіданні у четвер.

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