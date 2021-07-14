Главные новости вторника и ночи: отставка Авакова, Зеленский о статье Путина

Зеленский прокомментировал статью Путина, Аваков увольняется - актуальные новости 13 июля.

О Зеленском

Президент Владимир Зеленский в ответ на статью президента России Владимира Путина о братских народах Украины и России заявил, что у Путина нет времени на личную встречу, но есть время для написания больших статей.

По словам Зеленского, о некоторых вещах, о которых написал Путин, они могли бы поговорить и лично.

Президент добавил, что мог бы собрать материалы и дать их Путину для следующей статьи.

Зеленский отмечает, что тезис о "братских народах" напоминает ему библейскую историю о Каине и Авеле.

Об Авакове

Министр внутренних дел Арсен Аваков увольняется с должности — он возглавляет министерство с 2014 года.

Зеленский во время заседания фракции "Слуга народу" представил главу правоохранительного комитета Ради Дениса Монастырского как кандидата на должность главы МВД.

Голосование за отставку Авакова и назначение Монастырского планируется на заседании в четверг.

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