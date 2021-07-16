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Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

П'ятниця, 16 липня 2021, 21:10
Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Монастирський став новим міністром внутрішніх справ, Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше — актуальні новини 16 липня.

Про Монастирського

Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ — його кандидатуру підтримав 271 депутат.

На посаді міністра він, серед іншого, планує зосередити увагу на боротьбі з організованою злочинністю, безпеці дорожнього руху, зміцненні "внутрішньої стійкості і оборони країни, поверненні Криму і Донбасу".

Про локдаун

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками, щоб відсіяти "зайців".

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін посилить заходи реагування на загрозу поширення нових штамів коронавірусу – "Дельта" та "Лямбда".

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Про інші важливі новини

Із 18 липня всі українці зможуть безперешкодно в'їжджати до Німеччини, хоча раніше пускали лише повністю щеплених від коронавірусу і тих, хто міг обґрунтувати виняткові підстави для в'їзду.

Міноборони Німеччини оголосило режим військової катастрофи через повені на заході країни — вже підтверджено загибель більше 100 людей через стихійне лихо.

Дмитро Свічинський з Одеси, у якого діагностували спінальну м’язову атрофію (СМА), отримав укол найдорожчим препаратом у світі – Zolgensma.

16 липня набули чинності чергові норми закону про мову, які передбачають, що всі концерти, шоу-програми, фільми, екскурсії мають проводитися українською мовою.

За добу 15 липня в Україні зафіксовано 737 нові випадки COVID-19, 17 людей померли, госпіталізовано 422 особи, одужало – 616 осіб. Також за минулу добу вакцинували рекордну кількість людей — 117 376.

"Українська правда" у Threads

Теми: Монастирськийкарантинкоронавірус
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