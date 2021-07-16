Новини 16 липня: призначення Монастирського, новий локдаун

Монастирський став новим міністром внутрішніх справ, Київ готується до нового локдауну: транспорт обмежать ще сильніше — актуальні новини 16 липня.

Про Монастирського

Верховна Рада призначила нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ — його кандидатуру підтримав 271 депутат.

На посаді міністра він, серед іншого, планує зосередити увагу на боротьбі з організованою злочинністю, безпеці дорожнього руху, зміцненні "внутрішньої стійкості і оборони країни, поверненні Криму і Донбасу".

Про локдаун

Київ починає готуватися до третьої хвилі епідемії COVID-19. Зокрема, планується знов обмежити доступ у громадський транспорт і цього разу пускати туди за електронними спецперепустками, щоб відсіяти "зайців".

Також секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що найближчим часом Кабмін посилить заходи реагування на загрозу поширення нових штамів коронавірусу – "Дельта" та "Лямбда".

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