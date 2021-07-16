Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун

Пятница, 16 июля 2021, 21:10
Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун

Монастырский стал новым министром внутренних дел, Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее — актуальные новости 16 июля.

О Монастырском

Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел — его кандидатуру поддержал 271 депутат.

В должности министра он, среди прочего, планирует сосредоточить внимание на борьбе с организованной преступностью, безопасности дорожного движения, укреплении "внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса".

О локдауне

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. В частности, планируется вновь ограничить доступ в общественный транспорт и на этот раз пускать туда по электронным спецпропускам, чтобы отсеять "зайцев".

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин усилит меры реагирования на угрозу распространения новых штаммов коронавируса – "Дельта" и "Лямбда".

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

С 18 июля все украинцы смогут беспрепятственно въезжать в Германию, хотя пускали только полностью привитых от коронавируса и тех, кто мог обосновать исключительные основания для въезда.

Минобороны Германии объявило режим военной катастрофы из-за наводнения на западе страны — уже подтверждена гибель более 100 человек из-за стихийного бедствия.

Дмитрий Свичинский из Одессы, у которого диагностировали спинную мышечную атрофию (СМА), получил укол самым дорогим препаратом в мире – Zolgensma.

16 июля вступили в силу очередные нормы закона о языке, которые предусматривают, что все концерты, шоу-программы, фильмы, экскурсии должны проводиться на украинском языке.

За сутки 15 июля в Украине зафиксировано 737 новых случаях COVID-19, 17 человек умерли, госпитализированы 422 человека, выздоровели – 616 человек. Также за минувшие сутки вакцинировали рекордное количество человек – 117 376.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Монастырскийкарантинкоронавирус
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Монастырский
МВД просит переименовать одну из улиц Киева в честь Монастырского
В честь покойного Монастырского назовут улицу в Хмельницком
Нардепы предлагают назвать улицу в Киеве именем Монастырского
Последние новости
03:22
видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрыли Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
Все новости...
Реклама: