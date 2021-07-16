Новости 16 июля: назначение Монастырского, новый локдаун

Монастырский стал новым министром внутренних дел, Киев готовится к новому локдауну: транспорт ограничат еще сильнее — актуальные новости 16 июля.

О Монастырском

Верховная Рада назначила нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского министром внутренних дел — его кандидатуру поддержал 271 депутат.

В должности министра он, среди прочего, планирует сосредоточить внимание на борьбе с организованной преступностью, безопасности дорожного движения, укреплении "внутренней устойчивости и обороны страны, возвращении Крыма и Донбасса".

О локдауне

Киев начал готовиться к третьей волне эпидемии СOVID-19. В частности, планируется вновь ограничить доступ в общественный транспорт и на этот раз пускать туда по электронным спецпропускам, чтобы отсеять "зайцев".

Также секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что в ближайшее время Кабмин усилит меры реагирования на угрозу распространения новых штаммов коронавируса – "Дельта" и "Лямбда".

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