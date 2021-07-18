Головні новини суботи і ночі: Зеленський та MH17, Каннський кінофестиваль

Зеленський написав у соцмережах про MH17, не згадавши про збиття літака російським "Буком", на Каннському кінофестивалі оголосили переможців – актуальні новини 17 липня.

Про Зеленського та MH17

Президент Володимир Зеленський на своїй сторінці у соцмережі написав пост про катастрофу рейсу MH17.

У пості немає ані слова про те, що літак збили, і здійснили це зловмисники з території окупованого сходу нашої держави, використовуючи російську зброю. Водночас на офіційній сторінці президента України повідомлення про трагедію MH17 викладено зовсім інакше.

На сайті глави держави вказується, що міжнародна спільна слідча група дійшла висновку, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді ППО Збройних сил РФ, дислокованій в Курську.

В ОП зазначили, що соцмережі мають "певний формат" повідомлень, а офіційна позиція глави держави викладена на його сайті.

Про Каннський кінофестиваль

На 74-му Каннському кінофестивалі оголосили переможців.

"Золота пальмова гілка" за кращий фільм дісталася хоррор-стрічці "Титан" французької режисерки Джулії Дюкорно.

Гран-прі кінофестивалю, що є другою за цінністю нагородою конкурсу, отримали два фільми: "Герой" іранського режисера Асгара Фархаді та "Купе номер шість" фінського режисера Юхо Куосманена.

Український режисер Сергій Лозниця отримав спеціальний приз журі премії "Золоте око" за документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" про вбивства євреїв нацистами в Києві в часи Другої світової війни.

Про інші важливі новини

США пропонують провести візит президента України Володимира Зеленського до Вашингтона у серпні, а не липні, як заявляла раніше українська сторона.

На Рівненщині перекинувся автобус Київ-Вроцлав, внаслідок чого госпіталізовано 16 осіб.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися в уряд у вересні.

У Facebook заперечили висловлювання президента Джо Байдена про те, що платформи соціальних мереж "вбивають людей", дозволяючи розміщувати дезінформацію про COVID-вакцини.

16 липня у Британії виявили найбільше нових COVID-випадків у світі.