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Главные новости субботы и ночи: Зеленский и MH17, Каннский кинофестиваль

Воскресенье, 18 июля 2021, 08:00
Главные новости субботы и ночи: Зеленский и MH17, Каннский кинофестиваль

Зеленский написал в соцсетях о MH17, не упомянув о сбивании самолета российским "Буком", на Каннском кинофестивале объявили победителей - актуальные новости 17 июля.

О Зеленском и MH17

Президент Владимир Зеленский на своей странице в соцсети написал пост о катастрофе рейса MH17.

В посте нет ни слова о том, что самолет сбили, и осуществили это злоумышленники с территории оккупированного востока нашего государства, используя российское оружие. В то же время на официальной странице президента Украины сообщение о трагедии MH17 изложены совершенно иначе.

На сайте главы государства указывается, что международная совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО Вооруженных сил РФ, дислоцированной в Курске.

В ОП отметили, что соцсети имеют "определенный формат" сообщений, а официальная позиция главы государства изложена на его сайте.

О Каннском кинофестивале

На 74-м Каннском кинофестивале объявили победителей.

"Золотая пальмовая ветвь" за лучший фильм досталась хоррор-фильму "Титан" французского режиссера Джулии Дюкорно.
Гран-при кинофестиваля, который является второй по ценности наградой конкурса, получили два фильма: "Герой" иранского режиссера Асгар Фархади и "Купе номер шесть" финского режиссера Юхо Куосманена.

Украинский режиссер Сергей Лозница получил специальный приз жюри премии "Золотой глаз" за документальный фильм "Бабий Яр. Контекст" об убийствах евреев нацистами в Киеве во времена Второй мировой войны.

О других важных новостях

США предлагают провести визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне в августе, а не июле, как заявляла ранее украинская сторона.

На Ровенщине перевернулся автобус Киев-Вроцлав, вследствие чего госпитализированы 16 человек.

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что экс-министр внутренних дел Арсен Аваков может вернуться в правительство в сентябре.

В Facebook опровергли высказывания президента Джо Байдена о том, что платформы социальных сетей "убивают людей", позволяя размещать дезинформацию о COVID-вакцинах.

16 июля в Британии обнаружили больше всего новых COVID-случаев в мире.

Украинская правда

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