У Путіна заявили, що "поважають суверенність України"

Речник президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що російська влада "з повагою ставиться до суверенності України".

Джерело: російський "Интерфакс" із посиланням на відповідь Пєскова українському журналісту

Пряма мова: "У нас немає бажання розмістити російський прапор на Україні. Ми з повагою ставимося до суверенності України. Але, звичайно, ми не можемо позитивно реагувати на слова президента Зеленського (про те, що якби росіяни й українці були одним народом, над будівлею Держдуми майорів би жовто-блакитний прапор - ред.)...

Мені важко навіть проаналізувати, чому були сказані такі слова, може бути, вони були видерті з контексту. Я цього теж виключати не можу. Звучить дивно".

Деталі: Крім того, Пєсков заявив, що хоч українці і росіяни і живуть в різних країнах, вони все одно є "одним народом".

"Ми з вами (українцями - УП) один народ, але дві різні держави. Абсолютно так і є, це реальність, в якій ми існуємо. Після розпаду СРСР ми опинилися в двох різних державах. Кожна держава є суверенною, але народ-то все одно один...

Можна намагатися переписувати історію скільки завгодно, як це намагаються робити на Україні, але народ все одно єдиний".

Також український журналіст звернув увагу Пєскова, що Путін відносно українців і росіян вживає термін "один народ", а щодо білорусів і росіян - "братські народи". Пєсков сказав, що "це синоніми".

Передісторія: Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що українці і росіяни - не є одним народом, а якби були, то над Держдумою в Москві майорів би жовто-блакитний прапор.

30 червня президент Росії Володимир Путін в черговий раз повторив пропагандистську тезу про "єдиний народ" українців і росіян.