Матч Україна-Англія покажуть на найбільшому в Європі екрані – УАФ
У Києві можна буде безкоштовно подивитися матч 1/4 Євро-2020 між Україною та Англією на гігантському телевізорі прямо на вулиці. Організатори стверджують, що це найбільший екран в Європі.
Джерело: Українська асоціація футболу в Telegram
Деталі: Обладнання встановили на Спортивній площі біля метро "Палац спорту".
Трансляція почнеться у суботу, 3-го липня, о 19:00, але першим покажуть інший матч Євро – між збірними Чехії та Данії.
А вже з 22:00 люди на площі зможуть повболівати за українську команду.
Як повідомили у Київському метрополітені, у зв’язку з трансляцією матчу Україна - Англія на Спортивній площі роботу метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину.
Водночас після закінчення гри можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".
Передісторія: Збірна Україні вперше у свій історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.
Це вже не перший масовий перегляд футболу на Спортивній площі. 21 червня тут на великому екрані транслювали матч Україна – Австрія.