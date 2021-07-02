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Матч Україна-Англія покажуть на найбільшому в Європі екрані – УАФ

П'ятниця, 2 липня 2021, 16:10
Фото: Укрінформ

У Києві можна буде безкоштовно подивитися матч 1/4 Євро-2020 між Україною та Англією на гігантському телевізорі прямо на вулиці. Організатори стверджують, що це найбільший екран в Європі.

Джерело: Українська асоціація футболу в Telegram

Деталі: Обладнання встановили на Спортивній площі біля метро "Палац спорту".

Трансляція почнеться у суботу, 3-го липня, о 19:00, але першим покажуть інший матч Євро – між збірними Чехії та Данії.

А вже з 22:00 люди на площі зможуть повболівати за українську команду.

Як повідомили у Київському метрополітені, у зв’язку з трансляцією матчу Україна - Англія на Спортивній площі роботу метро в ніч з 3 на 4 липня буде продовжено на 1 годину.

Водночас після закінчення гри можливе закриття на вхід станцій "Олімпійська", "Палац спорту" та "Площа Льва Толстого".

Передісторія: Збірна Україні вперше у свій історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи з футболу.

Це вже не перший масовий перегляд футболу на Спортивній площі. 21 червня тут на великому екрані транслювали матч Україна – Австрія.

Українська правда
Теми: Євро-2020футболКиївтелебаченняУкраїна


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