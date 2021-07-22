Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

Четвер, 22 липня 2021, 21:25
Новини 22 липня: позов РФ проти України, угода щодо Nord Stream 2

Росія звинуватила Україну в обстрілах своєї території, Байден заявив про неможливість зупинити завершення "Північного потоку-2 – актуальні новини 22 липня.

Про звинувачення РФ

Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають абсурдом та елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії до ЄСПЛ проти України.

Про Nord Stream 2

Члени Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва 21 липня ухвалили текст спільної заяви народних депутатів щодо заклику до США та ЄС про неприпустимість запуску "Північного Потоку-2".

Президент США Джо Байден заявив пізно ввечері в середу, що на цьому етапі реалізації проєкту "Північний потік-2" немає можливості зупинити його завершення.

Про телеграм-канал УП. Стрічка

Підписуйтеся на наш новинний телеграм-канал УП. Стрічка

Кожен день ми публікуємо короткі та оперативні новини про те, що відбувається в Україні та світі.

Про інші важливі новини

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.

У Чехії Вищий суд у Празі в апеляційній інстанції збільшив покарання громадянинові Білорусі, який був засуджений волі за участь у війні проти України на Донбасі.

В Конгресі США звернулись до Білого дому з проханням змінити дату візиту Володимира Зеленського до Вашингтона.

В Олександрівській лікарні Києва первинним тестуванням виявили 6 випадків COVID-19 штаму Дельта.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2СШАНімеччинаЄСПЛРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: