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Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

Четверг, 22 июля 2021, 21:25
Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

Россия обвинила Украину в обстрелах своей территории, Байдан заявил о невозможности остановить завершения "Северного потока-2 – актуальные новости 22 июля.

Об обвинениях РФ

Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя Украине в вину гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

В Офисе президента Владимира Зеленского считают абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины.

О Nord Stream 2

Члены Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества 21 июля приняли текст совместного заявления народных депутатов относительно призыва к США и ЕС о недопустимости запуска "Северного Потока-2".

Президент США Джо Байден заявил поздно вечером в среду, что на этом этапе реализации проекта "Северный поток-2" нет возможности остановить его завершение.

О въезде в ЕС

Словакия позволила свободный въезд для путешественников из Украины, прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. К этому это уже сделали Литва, Эстония, Финляндия и Франция.

Вероятно, к концу недели для свободного въезда из Украины должны открыться еще шесть европейских стран: Австрия, Исландия (не входит в ЕС, но входит в Шенген), Испания, Люксембург, Португалия и Нидерланды.

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Темы: Северный поток-2СШАГерманияЕСПЧРосcия
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