Новини 30 липня: знайдений Чаус, відкрита Італія

Суддю Чауса знайшли в одному спідньому у селі на Вінниччині, Італія відкривається для українських туристів, але з умовами — актуальні новини 30 липня.

Про Чауса

Екссуддю Миколу Чауса, якого в квітні невідомі викрали у Кишиневі, виявили у селі Мазурівка на Вінниччині в одному спідньому.

У Національному бюро розслідувань закликали передати детективам підозрюваного Чауса — його затримали співробітники СБУ.

Національне антикорупційне бюро оприлюднило відео, на якому вони намагаються зупинити автомобіль Служби безпеки з розшукуваним екссуддею Миколою Чаусом.

Про Італію

Італія з 31 липня відкривається для українських туристів, але з умовою перебування в самоізоляції протягом п'яти днів після прибуття.

Також подорожуючі повинні заповнити онлайн анкету, мати свіжий негативний тест на коронавірус і зробити повторний тест після самоізоляції.

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