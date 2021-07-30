Новости 30 июля: найденный Чаус, открытая Италия

Италия открывается для украинских туристов, но с условиями — актуальные новости 30 июля.

О Чаусе

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле неизвестные похитили в Кишиневе, обнаружили в селе Мазуривка в Винницкой области в одном исподнем.

В Национальном бюро расследований призвали передать детективам подозреваемого Чауса — его задержали сотрудники СБУ.

Об Италии

Италия с 31 июля открывается для украинских туристов, но с условием пребывания в самоизоляции в течение пяти дней после прибытия.

Также путешествующие должны заполнить онлайн анкету, иметь свежий негативный тест на коронавирус и сделать повторный тест после самоизоляции.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Штамм "Дельта" гораздо более заразен, с большей вероятностью преодолеет защиту вакцин и может вызвать более серьезное заболевание, чем все другие известные версии вируса — презентация, распространенная в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США.

5 августа в Украине начнут действовать новые правила пересечения границы и прохождения через пункты пропуска на Донбассе и через админграницу с Крымом, ключевым изменением является самоизоляция для многих категорий граждан.

Компания "Новая почта" будет проверять все посылки и грузы с помощью рентгена и кинологических служб после взрывов в поштоматах в Киеве и Одессе.

В Украине разрешено использовать препарат Comirnaty от Pfizer-BioNTech для вакцинации от COVID-19 детей возрастом от 12 лет.

За сутки 29 июля в Украине зафиксировали 962 новых случая COVID-19, госпитализировали 488 человек, умерли 14 больных, выздоровели 504 человека. Также за прошедшие сутки 150 253 человека вакцинировали против COVID-19.