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Новости 30 июля: найденный Чаус, открытая Италия

Пятница, 30 июля 2021, 21:28

Италия открывается для украинских туристов, но с условиями — актуальные новости 30 июля.

О Чаусе

Экс-судью Николая Чауса, которого в апреле неизвестные похитили в Кишиневе, обнаружили в селе Мазуривка в Винницкой области в одном исподнем.

В Национальном бюро расследований призвали передать детективам подозреваемого Чауса — его задержали сотрудники СБУ.

Об Италии

Италия с 31 июля открывается для украинских туристов, но с условием пребывания в самоизоляции в течение пяти дней после прибытия.

Также путешествующие должны заполнить онлайн анкету, иметь свежий негативный тест на коронавирус и сделать повторный тест после самоизоляции.

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Темы: ЧаусНАБУСБУИталия
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