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7,7 млн грн за сервери реєстру декларацій: НАЗК виграло суд

Понеділок, 5 липня 2021, 12:16

Національне агентство з запобігання корупції домоглося скасування рішення Господарського суду Києва, за яким мало сплатити 7,7 мільйона гривень ТОВ "Алтаюр" – власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій.

Джерело: НАЗК у Facebook

Дослівно: "30 червня Північний апеляційний господарський суд задовільнив апеляційну скаргу НАЗК, скасувавши суперечливе рішення Господарського суду міста Києва, та ухвалив нове рішення, яким визнав безпідставними вимоги ТОВ "Алтаюр" про повернення обладнання та стягнення 7,7 млн грн державних коштів на користь компанії".

Деталі: НАЗК відзначило, що це ключова справа ТОВ "Алтаюр" проти агентства. Загалом підприємство ініціювало проти НАЗК ще 5 проваджень, які пов’язані із цим кейсом.

Що було раніше: У березні суд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції заплатити 7,7 мільйона гривень власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій, і повернути обладнання.

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Передісторія:

  • НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовувались підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.
  • На початку 2020 року у НАЗК запідозрили, що ціни на оренду завищені. Після цього договір з "Алтаюром" не продовжили, НАБУ розпочало розслідування, а сервери згодом арештували.
  • В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.
  • 31 грудня 2020 року, за даними НАЗК, реєстр декларацій перенесли на нові, державні сервери.

Українська правда
Теми: НАЗКсуддекларації


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