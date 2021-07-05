7,7 млн грн за сервери реєстру декларацій: НАЗК виграло суд

Національне агентство з запобігання корупції домоглося скасування рішення Господарського суду Києва, за яким мало сплатити 7,7 мільйона гривень ТОВ "Алтаюр" – власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій.

Джерело: НАЗК у Facebook

Дослівно: "30 червня Північний апеляційний господарський суд задовільнив апеляційну скаргу НАЗК, скасувавши суперечливе рішення Господарського суду міста Києва, та ухвалив нове рішення, яким визнав безпідставними вимоги ТОВ "Алтаюр" про повернення обладнання та стягнення 7,7 млн грн державних коштів на користь компанії".

Деталі: НАЗК відзначило, що це ключова справа ТОВ "Алтаюр" проти агентства. Загалом підприємство ініціювало проти НАЗК ще 5 проваджень, які пов’язані із цим кейсом.

Що було раніше: У березні суд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції заплатити 7,7 мільйона гривень власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій, і повернути обладнання.

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