Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

7,7 млн грн за сервери реєстру декларацій: НАЗК виграло суд

Понеділок, 5 липня 2021, 12:16

Національне агентство з запобігання корупції домоглося скасування рішення Господарського суду Києва, за яким мало сплатити 7,7 мільйона гривень ТОВ "Алтаюр" – власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій.

Джерело: НАЗК у Facebook

Дослівно: "30 червня Північний апеляційний господарський суд задовільнив апеляційну скаргу НАЗК, скасувавши суперечливе рішення Господарського суду міста Києва, та ухвалив нове рішення, яким визнав безпідставними вимоги ТОВ "Алтаюр" про повернення обладнання та стягнення 7,7 млн грн державних коштів на користь компанії".

Деталі: НАЗК відзначило, що це ключова справа ТОВ "Алтаюр" проти агентства. Загалом підприємство ініціювало проти НАЗК ще 5 проваджень, які пов’язані із цим кейсом.

Що було раніше: У березні суд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції заплатити 7,7 мільйона гривень власникам серверів, на яких раніше працював реєстр декларацій, і повернути обладнання.

Читайте також: Новий керівник НАЗК Новіков: Позиція НАЗК – вигравати, не вв'язуючись у битву

Передісторія:

  • НАЗК з 2017 року орендувало в "Алтаюру" сервери для реєстру. Вони використовувались підприємством "Українські спеціальні системи", яке адмініструє реєстр.
  • На початку 2020 року у НАЗК запідозрили, що ціни на оренду завищені. Після цього договір з "Алтаюром" не продовжили, НАБУ розпочало розслідування, а сервери згодом арештували.
  • В "Алтаюрі" завищення ціни заперечують і заявляють, що після відмови продовжити договір їм незаконно не повернули обладнання, на той момент ще не арештоване.
  • 31 грудня 2020 року, за даними НАЗК, реєстр декларацій перенесли на нові, державні сервери.

Українська правда
Теми: НАЗКсуддекларації
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
НАЗК
НАЗК внесло до переліку міжнародних спонсорів війни виробника Domestos, Rexona, Dove
НАЗК вперше виключило компанію зі списку міжнародних спонсорів війни
У сім'ї начальника поліції київського Річпорту знайшли необгрунтовані 7 млн грн
Останні новини
08:21
Збройні сили "денацифікували" ще близько тисячі окупантів
08:18
оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дороном, майже усі збиті
07:38
На Авдіївському напрямку наші воїни за добу відбили 34 атаки – Генштаб
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
ISW проаналізував російський план окупації України до 2026 року, що опублікував Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
ISW повідомляє про незначне просування ворога біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
Усі новини...
Реклама: