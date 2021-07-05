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Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 

Понеділок, 5 липня 2021, 23:19

Українська делегація 6 липня на перемовина Тристоронньої контактної групи буде наполягати на повному дотримання режиму припинення вогню – таким чином там відреагували на загострення на фронті. 

Джерело: Українська делегація в ТКГ у Facebook

Деталі: У ТКГ кажуть, що за кілька попередніх днів почастішали випадки грубих порушень ворогом. Зокрема, противник використовує заборонене "Мінськом" озброєння. 

Найчастіше, кажуть в українській делегації, російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема Авдіївку. 

Зважаючи на те, що за останні два дні на Донбасі загинули двоє українських військових, а 5 липня ще троє отримали поранення, українська делегація почне засідання ТКГ з цієї теми. Вони будуть наполягати на повному дотриманні режиму припинення вогню. 

Також питання грубих порушень хочуть порушити під час консультацій в рамках Нормандського формату.

Що передувало: Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.

Українська правда
Теми: ТКГДонбас


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