Україна в ТКГ порушить питання загострення на Донбасі 

Українська делегація 6 липня на перемовина Тристоронньої контактної групи буде наполягати на повному дотримання режиму припинення вогню – таким чином там відреагували на загострення на фронті.

Джерело: Українська делегація в ТКГ у Facebook

Деталі: У ТКГ кажуть, що за кілька попередніх днів почастішали випадки грубих порушень ворогом. Зокрема, противник використовує заборонене "Мінськом" озброєння.

Найчастіше, кажуть в українській делегації, російські війська обстрілюють населені пункти, зокрема Авдіївку.

Зважаючи на те, що за останні два дні на Донбасі загинули двоє українських військових, а 5 липня ще троє отримали поранення, українська делегація почне засідання ТКГ з цієї теми. Вони будуть наполягати на повному дотриманні режиму припинення вогню.

Також питання грубих порушень хочуть порушити під час консультацій в рамках Нормандського формату.

Що передувало: Внаслідок ворожого обстрілу один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.