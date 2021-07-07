Частину України накриють дощі, грози і град

В Україні у середу, 7 липня, в південних та східних областях прогнозують короткочасні дощі, грози, вдень місцями можливі град і шквали.

Джерело: Укрінформ із посиланням на Укргідрометцентр

Дослівно: "У південних та східних областях короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах град і шквали 15-20 м/с; на решті території без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 26-31°".

Деталі: У Києві та області 7 липня опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 17-19°, вдень 28-30°, на Київщині вночі 15-20°, вдень 26-31°.

Згідно з прогнозом на 8-9 липня, опади ймовірні лише 8 липня вночі на крайньому півдні, вдень в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, в західних та північних областях південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

У столичному регіоні опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.

В Україні 10-11 липня встановиться спекотна погода, з температурою вночі 15-21°, вдень 28-34°. Без опадів, лише вдень 11 липня у північних, більшості західних та центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями невеликі короткочасні дощі, грози.

На Київщині 10-11 липня також спекотна погода, з температурою вночі 16-21°, вдень 30-34°. Без опадів, лише вдень 11 липня місцями невеликий короткочасний дощ, гроза.