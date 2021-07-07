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У Києві друга доба без летальних випадків від COVID

Середа, 7 липня 2021, 12:50
Фото КМДА

За 6 липня у столиці зареєстрували 217 хворих на коронавірус, водночас летальних випадків не фіксують другу добу поспіль.

Джерело: пресслужба мера Києва Віталія Кличка

Пряма мова Кличка: "217 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Летальних випадків від вірусу не зареєстровано".

Деталі: Серед нових хворих 130 жінок віком від 19 до 85 років, 74 чоловіки віком від 18 до 94 років, 7 дівчаток від 2 до 17 років і 6 хлопчиків від 2 до 17 років.

15 осіб госпіталізували.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському (57), Дарницькому (47) та у Дніпровському (37) районах.  

Загалом з початку пандемії у столиці вже 215 039 підтверджених випадків коронавірусу, 5 201 людина померла, подолали вірус 205 994 мешканці столиці, з них 420 за минулу добу.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП 

Українська правда
Теми: Київкоронавірус


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