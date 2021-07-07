У Запоріжжі хотіли халтурно відремонтувати злітну смугу аеропорту. СБУ не дала

Служба безпеки повідомляє, що викрила посадовця КП "Міжнародний аеропорт Запоріжжя", який закрив очі на неякісний ремонт злітно-посадкової смуги летовища.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: За версією слідства, посадовець аеропорту "закрив очі" на неякісний ремонт смуги, який зробили ще у 2017-2018 роках.

Замість того, щоб звернутися до підрядника за гарантійним випадком, оскільки ремонт був неналежної якості, він знайшов нову компанію, яка зайнялася ремонтом цих самих ділянок.

Дії посадовця призвели до подвійної сплати вартості робіт, а підприємство втратило більше ніж 9 млн гривень.

Посадовій особі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 367 ККУ. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 2 до 5 років.

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