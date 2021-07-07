Базу американських військових в Іраку обстріляли ракетами 

Американські військові повідомили про ракетний обстріл їхньої бази в Іраку, внаслідок чого постраждало двоє осіб.

Джерело: CNBC

Деталі: Вказується, що щонайменше 14 ракет випустили по базі, де перебувають війська США та інші міжнародні сили.

Обстріл стався близько 12:30 за місцевим часом. Ракетами вдарили по самій базі Айн Аль-Асад та її периметру. Війська задіяли захисні заходи.

Наразі оцінюються збитки та пошкодження бази.

Про те, чи поранені є військовими або цивільними наразі невідомо.

Також немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом. Жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за ракетний удар.

Що передувало: Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.