Базу американських військових в Іраку обстріляли ракетами
Середа, 7 липня 2021, 21:55
Американські військові повідомили про ракетний обстріл їхньої бази в Іраку, внаслідок чого постраждало двоє осіб.
Джерело: CNBC
Деталі: Вказується, що щонайменше 14 ракет випустили по базі, де перебувають війська США та інші міжнародні сили.
Обстріл стався близько 12:30 за місцевим часом. Ракетами вдарили по самій базі Айн Аль-Асад та її периметру. Війська задіяли захисні заходи.
Наразі оцінюються збитки та пошкодження бази.
Про те, чи поранені є військовими або цивільними наразі невідомо.
Також немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом. Жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за ракетний удар.
Що передувало: Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.
Українська правда