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Базу американських військових в Іраку обстріляли ракетами 

Середа, 7 липня 2021, 21:55
Базу американських військових в Іраку обстріляли ракетами 

Американські військові повідомили про ракетний обстріл їхньої бази в Іраку, внаслідок чого постраждало двоє осіб. 

Джерело: CNBC

Деталі: Вказується, що щонайменше 14 ракет випустили по базі, де перебувають війська США та інші міжнародні сили. 

Обстріл стався близько 12:30 за місцевим часом. Ракетами вдарили по самій базі Айн Аль-Асад та її периметру. Війська задіяли захисні заходи. 

Наразі оцінюються збитки та пошкодження бази. 

Про те, чи поранені є військовими або цивільними наразі невідомо. 

Також немає інформації про те, хто стоїть за обстрілом. Жодна з організацій не взяла на себе відповідальність за ракетний удар. 

Що передувало: Біля посольства США в Багдаді збили, як повідомляється, заряджений вибухівкою безпілотник.

Українська правда

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Теми: ІракСША
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