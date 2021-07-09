Обвал будинку біля Маямі: 64 жертви і 76 зниклих осіб

Кількість загиблих внаслідок обвалу будинку в Серфсайді біля Маямі (Флорида, США) знову зросла, повідомляють про 64 жертви, 76 людей вважаються зниклими безвісти.

Джерело: Reuters

Деталі: Рятувальники витягли з-під руїн останки ще 10 людей.

Загалом 76 людей залишаються зниклими, – про це заявила глава округу Майамі-Дейд Даніелла-Лівайн Кава під час прес-конференції через день після того, як місцеві рятувальники повідомили, що не залишається жодної надії знайти тих, хто вижив.

Ідеться і про те, що кількість зниклих може змінитися, оскільки є сподівання, що не всі були в будівлі, коли вона обвалилася.

Хоча місцеві чиновники заявили у четвер, що пошуково-рятувальна частина операції завершується, розкопки триватимуть доти, поки рятувальники не виявлять усіх, хто імовірно перебував усередині будинку.

"Вчора було важко, – заявив губернатор Флориди Рон ДеСантіс, маючи на увазі перехід до режиму відновлювальних робіт. – Але робота буде тривати, і рятувальники збираються ідентифікувати кожну особу".

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