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В МЗС засудили катування українця Рабешка білоруськими силовиками

П'ятниця, 9 липня 2021, 18:02
на фото Олег Ніколенко

В МЗС виступили з рішучим засудженням катування співробітниками КДБ Білорусі українського громадянина Павла Рабешка.

Про це в коментарі "Європейській правді" заявив речник МЗС Олег Ніколенко.

"Рішуче засуджуємо катування білоруськими каральними органами громадянина України Павла Рабешка під час його затримання 3 липня в Столині" - йдеться у коментарі.

За словами речника, українські дипломати були на постійному зв‘язку із Павлом Рабешком після його звільнення і надали йому сприяння безпечно залишити територію Білорусі.

"Закликаємо владу в Білорусі припинити репресії проти громадян, звільнити усіх політичних в‘язнів та гарантувати безумовне дотримання основоположних прав людини. Рекомендуємо також українцям зважувати ризики при плануванні поїздок до Білорусі" - заявили в МЗС.

За даними білоруського правозахисного центру "Вясна", 3 липня за місцем проживання у Столині був затриманий 24-річний громадянин України з посвідкою на проживання в Білорусі Павло Рабешко.

"За місцем проживання хлопця провели обшук, в якому, за інформацією, брали участь п'ятеро співробітників міліції. Був вилучений телефон, а самого Павла затримали і відвезли в невідомому напрямку. Що стало приводом для приїзду співробітників - поки невідомо. За попередньою інформацією, його відвезли в Пінське КДБ", - повідомляли правозахисники.

Протягом 6 години працівники пінського КДБ проводили допит із застосуванням фізичної сили: били по голові, по тілу, душили і кілька разів кинули в шафу. А також погрожували і ображали.

Павло Рабешко зафіксував всі побої і ці докази будуть використані в рамках нової кримінальної справи.

Теми: МЗСБілорусьукраїнці


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