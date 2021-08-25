Новини 25 серпня: євроатлантичне майбутнє України, поразка у суді для "Північного потоку-2"

Україні "знадобиться 20 років роботи" для членства в ЄС – президентка Естонії, "Північний потік-2" програв суд в Німеччині щодо звільнення від правил ЄС — актуальні новини 25 серпня.

Про інтерв’ю президентки Естонії

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд вважає, що Європейському Союзу варто було б бути сміливішим у питанні розширення, але Україні необхідно "ще 20 років роботи" для готовності до членства.

Також вона вважає, що Україна не зможе стати членом НАТО, доки не поверне всі окуповані території.

Повне інтерв’ю Кальюлайд читайте за посиланням.

Про суд "Північного потоку-2"

Вищий земельний суд Дюссельдорфа виніс рішення проти Nord Stream 2 AG, оператора газопроводу "Північний потік-2", який оскаржував рішення про підпорядкування трубопроводу газовій директиві ЄС.

Прессекретар Путіна Дмитрій Пєсков заявив, що компанія Nord Stream 2 AG повинна сама визначати подальші кроки.

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