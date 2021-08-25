Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Украине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии, "Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС — актуальные новости 25 августа.

Об интервью президента Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Также она считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Полное интервью Кальюлайд читайте по ссылке.

О суде "Северного потока-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги.

О телеграм-канале УП. Стрічка

Подписывайтесь на наш новостной телеграм-канал УП. Стрічка.

Каждый день мы публикуем короткие и оперативные новости о том, что происходит в Украине и мире.

О других важных новостях

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускает, что люди с сертификатами вакцинации против коронавируса смогут посещать публичные места даже в случае локдауна.

Обязанности городского головы Кривого Рога будет выполнять бывший мэр города Юрий Вилкул. Накануне, сложив полномочия секретаря горсовета, от должности отказался "слуга народа" Александр Котляра — в партии назвали это предательством.

Украина завоевала первые медали на Паралимпиаде-2020 — в частности пловчиха Елизавета Мерешко получила золото на дистанции 50 метров вольным стилем.

Правительство Чехии разрешило въезд гражданам Украины, которые прошли полный курс вакцинации от коронавируса.

"Укрзализныця" и Deutsche Bahn заключили договор о консалтинге в сфере пассажирских перевозок. В случае успешного сотрудничества уже в 2022 году немцы могут взять перевозки в управление.

За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев COVID-19, госпитализировали 682 человека, умерли 20 больных, выздоровело 382 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 20 739 человек.