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Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для "Северного потока-2"

Среда, 25 августа 2021, 21:10
Новости 25 августа: евроатлантическое будущее Украины, поражение в суд для Северного потока-2
Фото: Европейская правда

Украине "понадобится 20 лет работы" для членства в ЕС – президент Эстонии, "Северный поток-2" проиграл суд в Германии относительно освобождения от правил ЕС — актуальные новости 25 августа.

Об интервью президента Эстонии

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд считает, что Европейскому Союзу следовало бы быть смелее в вопросе расширения, но Украине необходимо "еще 20 лет работы" для готовности к членству.

Также она считает, что Украина не сможет стать членом НАТО, пока не вернет все оккупированные территории.

Полное интервью Кальюлайд читайте по ссылке.

О суде "Северного потока-2"

Высший земельный суд Дюссельдорфа вынес решение против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода "Северный поток-2", который оспаривал решение о подчинении трубопровода газовой директиве ЕС.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что компания Nord Stream 2 AG должна сама определять дальнейшие шаги.

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За сутки 24 августа в Украине зафиксировали 727 новых случаев COVID-19, госпитализировали 682 человека, умерли 20 больных, выздоровело 382 человека. Также за прошедшие сутки вакцинировали против COVID-19 20 739 человек.

Украинская правда
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