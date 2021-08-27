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Головні новини четверга і ночі: теракт у Кабулі, локдаун

П'ятниця, 27 серпня 2021, 08:00
AP

Терористи-смертники скоїли теракт в Кабулі, в листопаді в Україні можуть запровадити локдаун – актуальні новини 26 серпня.

Про Кабул

Понад 100 осіб загинули внаслідок теракту в афганському Кабулі.

Зокрема, загинули 90 афганців. Ще 150 отримали поранення. Крім того, загинули 13 американських військовослужбовців.

Низку вибухів у Кабулі  влаштували терористи-смертники. Терористичне угрупування "Ісламська держава" взяло на себе відповідальність

Президент Володимир Зеленський висловив співчуття народам США й Афганістану.

Президент США Джо Байден наказав завдати удару у відповідь по ІДІЛ.

Про локдаун

У листопаді Україна може наблизитися до червоної зони епідеміологічної небезпеки, тоді можуть запровадити і локдаун.

Головний санітарний лікар країни Ігор Кузін сказав, що якщо українці будуть робити щеплення, будуть дотримуватися соціальної дистанції, локдаун можна буде відтягнути на грудень-січень або зовсім не допустити.

Про інші важливі новини

Українка Ярослава Магучіх стала другою у стрибках у висоту на етапі Діамантової ліги у Лозанні, її обійшла росіянка Марія Ласіцкене. 

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що якщо немає накопичень в недержавному пенсійному фонді, розраховувати на пенсію взагалі не варто.

У будівлю омбудсменки зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, внаслідок чого пошкоджено двері приміщення — його затримали. Він також намагався підпалити двері Верховного касаційного суду.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба назвав недоречними коментарі російського міністра закордонних справ у відповідь на рішення Зеленського запровадити День Української державності у День хрещення Київської Русі.

Українська правда


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