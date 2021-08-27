Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Пятница, 27 августа 2021, 08:00
Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун
AP

Террористы-смертники совершили теракт в Кабуле, в ноябре в Украине могут ввести локдаун - актуальные новости 26 августа.

О Кабуле

Более 100 человек погибли в результате теракта в афганском Кабуле.

В частности, погибли 90 афганцев. Еще 150 получили ранения. Кроме того, погибли 13 американских военнослужащих.

Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана.

Президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар по ИГИЛ.

О локдауне

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

О других важных новостях

Украинка Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, ее обошла россиянка Мария Ласицкене.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

В здание омбудсмена злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения — его задержали. Он также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными комментарии российского министра иностранных дел в ответ на решение Зеленского ввести День украинской государственности в День крещения Киевской Руси.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

Все новости...
Последние новости
07:32
На фронте за сутки произошло почти сто боестолкновений − Генштаб
07:04
Вечером и ночью защитники сбили 13 из 19 вражеских "Шахедов"
06:48
США атаковали в ответ объекты "Хезболлы" в Ираке – Пентагон
06:24
Нетаньяху назвал три "предпосылки для мира" в Секторе Газа
05:38
Генштаб опроверг информацию о гибели более 100 бойцов на Авдеевском направлении
05:22
ОбновленоВ Киеве и области была воздушная тревога из-за ракетной опасности
04:32
ФБР расследует угрозы судьям после снятия Трампа с президентских выборов – CNN
03:50
В Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Законопроект о мобилизации предлагает электронные повестки и изменение призывного возраста
Все новости...
Реклама: