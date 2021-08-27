Главные новости четверга и ночи: теракт в Кабуле, локдаун

Террористы-смертники совершили теракт в Кабуле, в ноябре в Украине могут ввести локдаун - актуальные новости 26 августа.

О Кабуле

Более 100 человек погибли в результате теракта в афганском Кабуле.

В частности, погибли 90 афганцев. Еще 150 получили ранения. Кроме того, погибли 13 американских военнослужащих.

Ряд взрывов в Кабуле устроили террористы-смертники. Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования народам США и Афганистана.

Президент США Джо Байден приказал нанести ответный удар по ИГИЛ.

О локдауне

В ноябре Украина может приблизиться к красной зоне эпидемиологической опасности, тогда могут ввести и локдаун.

Главный санитарный врач страны Игорь Кузин сказал, что если украинцы будут делать прививки, будут придерживаться социальной дистанции, локдаун можно будет оттянуть на декабрь-январь или вовсе не допустить.

О других важных новостях

Украинка Ярослава Магучих стала второй в прыжках в высоту на этапе Бриллиантовой лиги в Лозанне, ее обошла россиянка Мария Ласицкене.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что если нет накоплений в негосударственном пенсионном фонде, рассчитывать на пенсию вообще не стоит.

В здание омбудсмена злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения — его задержали. Он также пытался поджечь двери Верховного кассационного суда.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал неуместными комментарии российского министра иностранных дел в ответ на решение Зеленского ввести День украинской государственности в День крещения Киевской Руси.