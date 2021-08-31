Головні новини понеділка і ночі: Трухін, Афганістан

США завершили вивід військ з Афганістану, ЗМІ масово видалили новини про ДТП "слуги народу" Трухіна – актуальні новини 30 серпня.

Про Афганістан

Сполучені Штати завершили вивід своїх військ з Афганістану. Операція завершилася до останнього терміну, встановленого президентом Джо Байденом.

Головний дипломат США в Афганістані Росс Вілсон вилетів останнім C-17. Загалом понад як 122 тисячі осіб були вивезені з Кабула повітрям з 14 серпня, за день до того, як таліби захопили владу в країні.

Генерал Френк Маккензі, командувач Центральним командуванням США, сказав, що "ми не витягли всіх, кого хотіли. Але я думаю, якби ми залишилися ще на 10 днів, ми б не всіх витягли".

Про Трухіна

За даними ЗМІ, 23 серпня народний депутат фракції "Слуга народу" Олександр Трухін, будучи напідпитку, спричинив ДТП дорогою з Полтави до Києва, але згодом близько 30-ти медіа почистили повідомлення про цю аварію, в якій постраждали шестеро осіб.

У розпорядженні "Української правди" є відео ДТП за участю Трухіна, яке намагалися "приховати".

ДБР не розслідує кримінальне провадження щодо аварії — цією справою займається Нацполіція.

У протоколах поліції, зроблених з місця ДТП за участі Трухіна, водієм його автівки значиться інша людина.

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