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Главные новости понедельника и ночи: Трухин, Афганистан

Вторник, 31 августа 2021, 08:00
Department of Defense via AP Photo

США завершили вывод войск из Афганистана, СМИ массово удалили новости о ДТП "слуги народа" Трухина - актуальные новости 30 августа.

Об Афганистане

Соединенные Штаты завершили вывод своих войск из Афганистана. Операция завершилась до последнего срока, установленного президентом Джо Байденом.

Главный дипломат США в Афганистане Росс Уилсон вылетел в последнем C-17. Всего более как 122 тысячи человек были вывезены из Кабула по воздуху с 14 августа, за день до того, как талибы захватили власть в стране.

Генерал Фрэнк Маккензи, командующий Центральным командованием США, сказал, что "мы не вытащили всех, кого хотели. Но я думаю, если бы мы остались еще на 10 дней, мы не всех бы вытащили".

О ДТП

По данным СМИ, 23 августа народный депутат фракции "Слуга народа" Александр Трухин, будучи "навеселе", спровоцировал ДТП по дороге из Полтавы в Киев, но позже около 30 медиа почистили сообщение об этой аварии, в которой пострадали шесть человек.

В распоряжении "Украинской правды" есть видео ДТП с участием Трухина, которое пытались "скрыть".

ГБР не расследует уголовное производство относительно аварии — этим делом занимается Нацполиция.

В протоколах полиции, сделанных с места ДТП с участием Трухина, водителем его автомобиля значится другой человек.

О других важных новостях

30 августа в результате вражеского огня один украинский защитник погиб, еще один получил ранения. Еще один военный подорвался на НВУ, получил травму.

Президент Украины Владимир Зеленский и первая леди Елена прибыли в Вашингтон.

Печерский райсуд Киева арестовал ветерана полка "Азов" Олега Довбыша и руководителя черкасского отделения праворадикальной партии "Национальной корпус" Дмитрия Кухарчука - их подозревают в участии в столкновениях с правоохранителями во время протестов на Банковой 14 августа.

Украинец Игорь Цветов, который выиграл серебро в беге на 100 метров на Паралимпиаде, отказался от совместного фото с россиянами, которые также взяли награды.

Британская компания Spacebit, основанная украинцем Павлом Танасюком, в сотрудничестве с американскими партнерами осуществит в 2022 году первую украинскую миссию на Луну.

Украинская правда
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