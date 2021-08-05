Донецький бойовик проведе за ґратами 10 років

Бойовик незаконного збройного угрупування "ДНР" проведе 10 років у в’язниці за вироком суду.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки СБУ суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів".

Деталі: Зловмисника, затриманого в травні 2021 року, визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі в терористичній групі.

У пресслужбі СБУ "Українській правді" уточнили, що рішення виніс Слов'янський міський суд місяць тому. Зараз вирок набрав чинності. Бойовик його не оскаржував. Він перебуває за ґратами.

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