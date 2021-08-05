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Донецький бойовик проведе за ґратами 10 років

Четвер, 5 серпня 2021, 11:29

Бойовик незаконного збройного угрупування "ДНР" проведе 10 років у в’язниці за вироком суду.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "За матеріалами контррозвідки СБУ суд призначив учаснику незаконних збройних формувань "ДНР" покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Бойовик чинив збройний опір силам АТО/ООС та обстрілював позиції українських військових підрозділів".

Деталі: Зловмисника, затриманого в травні 2021 року, визнано винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та участі в терористичній групі.

У пресслужбі СБУ "Українській правді" уточнили, що рішення виніс Слов'янський міський суд місяць тому. Зараз вирок набрав чинності. Бойовик його не оскаржував. Він перебуває за ґратами.

 

Передісторія:

  • 9 травня силовики затримали 45-річного мешканця Горлівки. У нього вилучили військовий квиток НЗФ так званої "ДНР", посвідчення учасника "громадської" організації "ветераны новоросии" та військову форму.
  • Досудове розслідування встановило, що з 2016 року правопорушник перебував у складі НЗФ РФ на посадах "розвідника" та "старшого розвідника". У 2019 року зайняв пост "стрільця-помічника гранатометника" та так званого "командира" 3 відділення 1 механізованого взводу механізованої роти "міністерства оборони" ОРДО.
  • До обов’язків підозрюваного входило захоплення населених пунктів, будівель та інших об’єктів на території Донецької області, спорудження, укріплення та охорона блок-постів, обладнання вогневих позицій,  а також здійснення виїздів у складі так званих "груп швидкого реагування" з метою перевірки інформації щодо переміщення українських військових формувань.

Теми: війнатероризмсудСБУ


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