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Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка

П'ятниця, 6 серпня 2021, 20:07
Фото: ТГ Пул Первого

Прем’єри Польщі і Литви у спільній заяві закликали держави ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі, та посилити тиск на режим Александра Лукашенка.

Текст спільної заяви, як повідомляє "Європейська правда", розміщений на сайті польського уряду.

"Ми засуджуємо використання режимом Лукашенка нелегальної міграції як зброї для політичного тиску на ЄС та його окремі держави-члени. Це ще раз демонструє цинічність білоруського режиму та демонструє необхідність швидкої відповіді та спільних дій ЄС для вирішення цього виклику безпеці" - йдеться у заяві.

Прем’єри Польщі і Литви наголошують, що на східному кордоні ЄС немає ознак поліпшення, а кількість нелегальних іммігрантів, що перетинають кордон з Білоруссю, продовжує зростати, досягаючи кількох сотень людей на день.

"У цій безпрецедентній для нашого регіону ситуації Литва та Польща закликають ЄС та його країни-члени продовжити та посилити термінову дипломатичну, фінансову та технічну підтримку Литви у її боротьбі зі злочинними наслідками режиму Лукашенка" - заявляють прем’єри.

Також вони закликали інституції ЄС використовувати всі наявні у них засоби, щоб якомога швидше перекрити новий шлях нелегальної міграції.

"Крім того, ми закликаємо ЄС та його держави-члени використати цей імпульс для зміцнення спільної політики ЄС щодо міграції та надання притулку та переглянути підхід до охорони кордону. Ми глибоко переконані, що захист зовнішніх кордонів Шенгенської зони - це не тільки відповідальність окремих держав-членів, але також спільна відповідальність ЄС" - йдеться у заяві.

"Литва та Польща наголошують на необхідності швидкого та рішучого реагування на дії білоруського режиму та всіх, хто бере участь у організації та сприянні контрабанді нелегальних мігрантів, у тому числі шляхом розширення обмежувальних заходів ЄС на білоруський режим" - наголосили прем’єри.

Як повідомлялося,  прем’єр-міністри країн Балтії домовились очолити процес розробки додаткових санкцій ЄС проти білоруського режиму.

Теми: ЛукашенкосанкціїЛитваПольща


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