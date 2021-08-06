Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка

П'ятниця, 6 серпня 2021, 20:07
Польща і Литва закликали розширити санкції проти режиму Лукашенка
Фото: ТГ Пул Первого

Прем’єри Польщі і Литви у спільній заяві закликали держави ЄС збільшити підтримку Литви на тлі кризи з мігрантами, які прибувають з Білорусі, та посилити тиск на режим Александра Лукашенка.

Текст спільної заяви, як повідомляє "Європейська правда", розміщений на сайті польського уряду.

"Ми засуджуємо використання режимом Лукашенка нелегальної міграції як зброї для політичного тиску на ЄС та його окремі держави-члени. Це ще раз демонструє цинічність білоруського режиму та демонструє необхідність швидкої відповіді та спільних дій ЄС для вирішення цього виклику безпеці" - йдеться у заяві.

Прем’єри Польщі і Литви наголошують, що на східному кордоні ЄС немає ознак поліпшення, а кількість нелегальних іммігрантів, що перетинають кордон з Білоруссю, продовжує зростати, досягаючи кількох сотень людей на день.

"У цій безпрецедентній для нашого регіону ситуації Литва та Польща закликають ЄС та його країни-члени продовжити та посилити термінову дипломатичну, фінансову та технічну підтримку Литви у її боротьбі зі злочинними наслідками режиму Лукашенка" - заявляють прем’єри.

Також вони закликали інституції ЄС використовувати всі наявні у них засоби, щоб якомога швидше перекрити новий шлях нелегальної міграції.

"Крім того, ми закликаємо ЄС та його держави-члени використати цей імпульс для зміцнення спільної політики ЄС щодо міграції та надання притулку та переглянути підхід до охорони кордону. Ми глибоко переконані, що захист зовнішніх кордонів Шенгенської зони - це не тільки відповідальність окремих держав-членів, але також спільна відповідальність ЄС" - йдеться у заяві.

"Литва та Польща наголошують на необхідності швидкого та рішучого реагування на дії білоруського режиму та всіх, хто бере участь у організації та сприянні контрабанді нелегальних мігрантів, у тому числі шляхом розширення обмежувальних заходів ЄС на білоруський режим" - наголосили прем’єри.

Як повідомлялося,  прем’єр-міністри країн Балтії домовились очолити процес розробки додаткових санкцій ЄС проти білоруського режиму.

Теми: ЛукашенкосанкціїЛитваПольща
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо

Пристайко: Британія може направити війська в Україну у разі катастрофічного розвитку війни

оновлено від 07:23Окупанти вночі атакували Україну 31 дроном, майже усі збиті

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

Усі новини...
Лукашенко
"Вагнер" розширює вплив у Білорусі за підтримки Лукашенка – Спротив
ЗМІ: Німецька розвідка прослуховувала Пригожина й Лукашенка під час заколоту в РФ
Лукашенко вимагає вибачень від тих, хто називає його диктатором
Останні новини
11:59
Фінляндія вилучила спільні з Росією потяги
11:41
фотоУ Німеччині знайшли 500-річну "табличку з прокляттям"
11:33
Welt: Україна на 2024 рік може готувати контрнаступ, яким його планував Залужний на це літо
11:16
фотоТравма черепа і ноги: поліціянти Борисполя врятували хижого птаха канюка
11:12
відеоСпецпризначенці СБУ показали, як ганяють дронами російську піхоту
11:06
Історія Binance та Чанпена Чжао: як скандал з відмиванням грошей скинув криптокороля
10:50
Посадовці США обговорять у Європі дотримання "стелі цін" на російську нафту
10:32
CNN: Україна без допомоги США та НАТО може програти війну до літа 2024 року
10:19
відео"Укрзалізниця" збудувала свій перший зерновоз, пристосований до євроколії
10:11
Китай посилює боротьбу з IPhone
Усі новини...
Реклама: