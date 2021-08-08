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На Одещині 10-річну дитину вбило струмом

Неділя, 8 серпня 2021, 02:48

У Болградському районі Одеської області 10-річного хлопчика вдарило струмом, коли дитина обмолочувала зерно.

Джерело: відділ комунікації поліції Одеської області

Дослівно: "За попередньою інформацією, 10-річного хлопчика вдома вдарило струмом, коли він взявся молоти зерно на круподерці".

Деталі: Непритомним у господарському приміщенні брата виявила сестра. На місце події негайно викликали лікарів, які констатували смерть дитини.

Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Українська правда
Теми: Одеська областьдіти


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