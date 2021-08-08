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Харків'янин грозився підірвати під'їзд багатоповерхівки, мешканців евакуювали

Неділя, 8 серпня 2021, 20:01
Харків'янин грозився підірвати під'їзд багатоповерхівки, мешканців евакуювали

У Слобідському районі Харкова в неділю евакуювали мешканців квартир під'їзду 9-поверхового будинку, оскільки один з жителів погрожував підірвати під'їзд.

Джерело: поліція Харківської області

Дослівно: "Повідомлення про те, що житель 9-поверхівки по вулиці Дніпровській погрожує підірвати під'їзд будинку, надійшло до поліції 8 серпня о 15:24 від сусідів громадянина.

Патрульні евакуювали мешканців квартир під'їзду.

При виїзді на місце слідчо-оперативна група виявила чоловіка, який нібито погрожував підірвати будівлю, сплячим. Вибухонебезпечних предметів або речовин у його помешканні поліцейські не виявили".

Деталі: На місце була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка доставила 46-річного чоловіка до Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.

Українська правда

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Теми: Харківполіція
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