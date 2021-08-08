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МОЗ планує до осені забезпечити діагностику "Дельти" в кожній області

Неділя, 8 серпня 2021, 23:08
ФОТО ЦГЗ

До осені Міністерство охорони здоров’я сподівається забезпечити в кожній області можливість виявляти штам коронавірусу "Дельта".

Джерело: головний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Частина лабораторій вже має специфічні ПЛР-системи, які дозволяють доволі швидко виявити саме прицільно цю мутацію. На рівні Центру громадського здоров’я в нас є майже 2 тисяч таких тестів. На рівні областей також декілька тисяч вже є. І сподіваємося, що до осені ми зможемо такі тест-системи забезпечити на рівні кожної області".

Деталі: Він пояснив, що наразі лабораторії можуть виявляти "Дельту" двома шляхами – геномним секвенуванням і за допомогою специфічних ПЛР-систем.

Три державні лабораторії мають можливості для діагностики за допомогою геномного секвенування. Ще більше п’яти чи шести таких лабораторій перебувають у приватній власності.

За його словами, наразі хворих, інфікованих штамом "Дельта", лікують за тим самим протоколом, що й пацієнтів із іншими штамами.

"Тактика лікарська не буде відрізнятися по відношенню до будь-якого штаму коронавірусної хвороби. Тому вивчення саме того чи іншого штаму – це зона інтересів лікарів-епідеміологів. Тому що по відношенню до таких людей треба більш ретельніше відстежувати контактних осіб і застосовувати протиепідеміологічні заходи. І для науковців", – сказав Кузін.

Що передувало: 5 серпня Кузін повідомив, що в Україні вже офіційно підтверджено 143 випадки заражень "Дельтою". За його словами, це означає, що "штам знаходиться на території України та поширюється".

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Штам COVID-19 "Дельта": нові симптоми, небезпечність та ефективність вакцин

Теми: коронавірусМОЗ


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