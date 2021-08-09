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На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів

Понеділок, 9 серпня 2021, 07:35
На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
ФОТО: ООС

За добу 8 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на ДонбасіДонбасвійна
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