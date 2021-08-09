На Донбасі окупанти обстріляли позиції ЗСУ з кулеметів і гранатометів
Понеділок, 9 серпня 2021, 07:35
За добу 8 серпня в районі проведення операції Об'єднаних сил російські окупанти 4 рази порушили режим припинення вогню.
Джерело: Штаб ООС
Деталі: Поблизу Світлодарська ворог обстрілював позиції українських захисників зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Біля Золотого-4 російські окупанти вели вогонь з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Широкиного збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з ручних протитанкових і автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку населеного пункту Новоолександрівка противник вів вогонь з автоматичних станкових, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Бойових втрат серед військових Збройних Сил України немає.
Українська правда