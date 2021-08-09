Гімнаст Верняєв оскаржує дискваліфікацію на 4 роки

Український гімнаст і чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв подав апеляційну скаргу до Спортивного арбітражного суду щодо рішення його дискваліфікувати на 4 роки через допінг.

Джерело: Верняєв в Instagram

Пряма мова: "Я обіцяв, що не опущу руки і оскаржу рішення, з яким не згоден.

Ми з командою подали апеляційну скаргу в CAS і зараз чекаємо відкриття провадження".

Деталі: Спортсмен пообіцяв інформувати про хід справи та подякував всім, хто його підтримує.

Верняєв в Instargram Знімок екрану

Що передувало: 13 липня стало відомо, що український гімнаст і чемпіон Олімпійських ігор 2016 року Олег Верняєв не зможе брати участь в Олімпійських іграх-2020 у Токіо: Комітет з етики в гімнастиці дискваліфікував його на 4 роки через допінг.

Довідка: Український гімнаст Олег Верняєв народився в 1993 році в Донецьку. Він - олімпійський чемпіон 2016 року на брусах, чемпіон світу 2014 року на брусах, шестиразовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон Європейських ігор.

На початку грудня 2020 року Верняєва не включили у склад збірної на чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, що проходив у Туреччині, а в січні його відсторонили від участі у змаганнях.